玉川徹氏がテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）を、きょう25日放送から1週間休演することが発表された。【写真】『モーニングショー』を休演した玉川徹氏（右）羽鳥慎一アナが「玉川さんですが、ちょっと遅めの冬休みです。今週、1週間お休みでございます」と紹介。石原良純が思わず「遅めの冬休み？」と食いつき、羽鳥アナが「はい。えっと、まぁーお正月休みですね」とコメント。石原が「え！おぉー」と