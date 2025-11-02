ドジャースが１日（日本時間２日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第７戦を制し、２年連続の栄冠を勝ち取った。敵地トロントで延長１１回まで及んだ激闘を制したが、地元のロサンゼルスは昨年と同様に混乱が発生したと現地メディアなどが伝えている。地元局「ＫＴＬＡ」はダウンタウンの交差点を数台の車が占拠し、３５０〜４００人の群衆が暴徒化。車に落書きした上にフロントガラスを割るなどの破壊行為が起き、出動し