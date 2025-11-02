ワールドシリーズ第6戦米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。9回には、球場のクラブハウス職員ですら見たことがないという珍事が発生。結果的にドジャースを救うことになった“事件現場”の写真をカナダ放送局の記者が共有すると、ファンから驚きの声が続出した。3-1とドジャース2点リ