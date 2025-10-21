相手のために尽くしても関係が長続きしないのはなぜなのか。古典エヴァンジェリストの阪本弘輝さんは「アリストテレスは、愛には『有用さに基づいた愛』『快楽に基づいた愛』、そして『人間性に基づいた愛』の3つがあるが、人間性に基づいた愛を築くことができなければ、人間関係は長続きしない」と述べている」という――。※本稿は、阪本弘輝『真の敵は自分自身⁉悩みに効く西洋哲学入門』（大和出版）の一部を再編集した