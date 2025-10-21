Ìò¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ÄŽ¢ËÜÊª¤Î´Ø·¸¤È¤Ï²¿¤«Ž£¤Ø¤Î¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Î¿¼¤¤²óÅú
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºåËÜ¹°µ±¡Ø¿¿¤ÎÅ¨¤Ï¼«Ê¬¼«¿È⁉¡¡Çº¤ß¤Ë¸ú¤¯À¾ÍÎÅ¯³ØÆþÌç¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥é¥È¥ó¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö°¦¡×¤Î¿¿Íý
Îø°¦¤ÎÏÃ¤À¤È¼Â¤Ï¥×¥é¥È¥ó¤Ë¡Ø¶Â±ã¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°¦¤Î¸ÅÅµ¤È¤¤¤¨¤Ð¤Þ¤º¤³¤Á¤é¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤À¤±Ä¶¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤ò°¦¤·¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë¿´¤ò°¦¤·¡¢¤½¤·¤ÆÃÎ¼±¤ò°¦¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤Î¥¤¥Ç¥¢¡×¤Ø¤È»ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö°¦¡×¤Î¿¿Íý¤À¡ª¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤¹¡£
Â¿Ê¬°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢·ëÏÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤¬Ä¶ÀäÌÌÇò¤¤ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤³¤³¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÁê¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤ò°¦¤·¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ï¡ÖÀ°¦¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥¨¥í¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¢£ÂÐÅù¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤ª¤±¤ë°¦
°ìÊý¤ÇÄï»Ò¤Î¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤¬½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î¡Ö°¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤Ë¤Ï¡Ö°¦¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¤¤í¤ó¤ÊÃ±¸ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥í¥¹¡×¤¬¡ÖÀ°¦¡×¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¤Ï¡ÖÍ§°¦¡×¤È¤âÌõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥í¥¹¡×¤È°ã¤¤¡¢¤è¤êÂÐÅù¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤ª¤±¤ë°¦¤ò»Ø¤¹¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¤Ë¤â3¼ïÎà¤¢¤ë¤È¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÍÑ¤µ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°¦¡×¡Ö²÷³Ú¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°¦¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿Í´ÖÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°¦¡×¤Ç¤¹¡£
Û©¤¯¡¢
¡Ê¡Ø¥Ë¥³¥Þ¥³¥¹ÎÑÍý³Ø¡¦²¼¡Ù¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹Ãø¡¦ÅÏÊÕË®É×Ìõ¡¦Î©²Ö¹¬»ÊÌõ¡¿¸÷Ê¸¼Ò¡¡¢¨°Ê²¼¡¢¡Ø¥Ë¥³¥Þ¥³¥¹ÎÑÍý³Ø¡¦²¼¡Ù¡Ë
Éô³è¤ÎÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¸åÇÚ¤¬Êé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é°§»¢¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢ÃÏ°Ì¤ä¸¢ÎÏ¤äÌ¾À¼¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤Û¤«¤Î¿Í¤¬¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¡ÖÍÍÑ¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ö²÷³Ú¡×¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤½¤¦¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤äÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼þ¤ê¤«¤é¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Îø°¦¤Ç¤â¡¢¡ÖÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¤ª¸ß¤¤¤ËÍÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ê²÷³Ú¤òµá¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿Í´ÖÀ¤ÎÂº½Å¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢Ä¹Â³¤¤â¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤¢¤Î¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤º¤Ã¤È¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¤¢¤²¤Æ¤ë¡ª¡¡¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¤ÏÍÍÑ¤µ¤È²÷³Ú¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Éíå¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÍ§¿Í¤äÎø¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿Í´ÖÀ¤Ë´ð¤Å¤¯°¦¡×
¤Ç¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤¡Ö°¦¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¡Ö°¦¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ö¿Í´ÖÀ¤Ë´ð¤Å¤¯°¦¡×¤Ç¤¹¡£
Û©¤¯¡¢
¤³¤³¤Ç¡ÖÆÁ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¸ì¡Ö¥¢¥ì¥Æ¡¼¡×¤ÎÌõ¤Ç¡¢¡ÖÂî±ÛÀ¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤ÎÎÑÍý³Ø¤ÎÄ¶½ÅÍ×¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÁ(¥¢¥ì¥Æ¡¼)¤Î4¾ò·ï
Û©¤¯¡¢
Ä¹¤¯¤Æ¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢°úÍÑÊ¸¤Î¤Ê¤«¤ËÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ï¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½çÈÖ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ãæ´ÖÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
¡ÖÃæ´ÖÀ¡×¤È¤Ï¡ÖÄ¶²á¤Ç¤âÉÔÂ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¡ÖÃæÍÇ¡×¤È¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í×¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
Îã¤¨¤Ð¡¢´í¸±¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÍ¦µ¤¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Ì¿¹Ë¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¹â¤¤¾ì½ê¤Î¥í¡¼¥×¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¸«¤º¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
µÕ¤Ë¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤Î²»¤ÇÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢´Î»î¤·¤Ç¤Û¤«¤Î¿Í¤òÊüÃÖ¤·¤ÆÆ¨¤²½Ð¤¹¿Í¤Ï¡Ö²²ÉÂ¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´í¸±¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃÀ¤¹¤®¤Æ¡Ö¸þ¤³¤¦¸«¤º¡×¤Ç¤â¡¢ÅÙ¶»¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡Ö²²ÉÂ¡×¤Ç¤â¥À¥á¤Ç¡¢¼«¿®¤ÎÂç¤¤µ¤È¶²¤ì¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤³¤½¤¬¡ÖÍ¦µ¤¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢ÆÃÄê¤Î¹Ô°Ù¤«¤éÀ¸¤¸¤ëÀ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Û¤«¤Î¿Í¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÍ¦µ¤¡×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¤³¤Î¤È¤¡ÖÍ¦µ¤¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤½¤Î¿Í¤Î¿´¤¬¤±¤ä¹ÔÆ°¤Î·¹¸þ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÀ¸þ¡×¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡ÖÆÁ¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤Ë½É¤ê¤Þ¤¹¡£
£¼«¤é¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°Ù¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë
ÆÁ¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î°Õ»Ö¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤ÎÍ§¿Í¤¬¡ÖÍ¦µ¤¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇËÍ¤Ë¡ÖÍ¦µ¤¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
ËÍ¤Î¿´¤Ë¡ÖÍ¦µ¤¡×¤¬½É¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÁªÂò¤È¹ÔÆ°¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¤Àµ¤·¤¤ÍýÍ³(¥í¥´¥¹)¤¬Ì¿¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ë½¾¤¦¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È
¡ÖÀµ¤·¤¤ÍýÍ³¡×¤Ï¡¢»×Î¸¿¼¤µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤â¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¹Í¤¨¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Î¼å¤¤¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¥º¥Ð¥º¥Ð¤ÈÊª¤ª¤¸¤»¤º¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤ò¡ÖÍ¦µ¤¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ñ¼Á¤â¡¢ÃÎÀ¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤È´Ö°ã¤Ã¤¿·ë²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÃÎÀ¤òÈ¼¤Ã¤¿¤½¤Î¿Í¼«¿È¤ÎÁªÂò¤È°Õ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ëºß¤êÊý¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÆÁ¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í´Ö¤Ë¤ÏÍýÀ¤äÃÎÀ¤¬¤¢¤ë
¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆÁ¡×¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹Û©¤¯¡¢
¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸Êª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÇÍ¤ÎÀ¼Á¤È¤½¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼«Á³ËÜÍè¤Î¤¢¤êÊý¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¡ÖÌÜÅªÏÀÅª¼«Á³´Ñ¡×¤È¤â¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢ÍýÀ¤äÃÎÀ¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö°Ê³°¤ÎÓ®ÆýÎà¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍý²òÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤ÏÄ»¤Ë¤â¸À¸ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀìÍÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤âËÜÇ½¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢Îò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤¬¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤è¤êÊ£»¨¤Ç¹âÅÙ¤ÊÍýÀ¤äÃÎÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯³Î¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Û©¤¯¡¢
Èà¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎÀ¤Ë´ð¤Å¤¯À¸³è¤ò¡Ö´ÑÁÛÅª¤ÊÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¿Í¤¬ÃÎÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¿Í¤Ë¸ÇÍ¤Î¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¸À¤¦¤È¡¢Å¯³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¿ÍÀ¸¤¬ºÇ¹â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
¢£¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤È¤¡ÖÆÁ¡×¤È¤Ê¤ë
¤Ç¤âÅ¯³Ø¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤À¤«¤é¤Û¤«¤Î³èÆ°¤âÉ¬Í×¤À¤È¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤¢¡¢ËÍ¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Û©¤¯¡¢
ËÍ¤¿¤Á¿Í´Ö¤â¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Áö¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¡¢¼þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¤¬Íø¤¯¿Í¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÆÁ¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤ÈËÍ¤é¤ÎÆü¾ïÅª¤ÊÍÑ¸ì¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤ì¤Ï¡Ö¸ÄÀ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸ÄÀ¡×¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë³èÆ°¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Û¤É¶ìÄË¤Ê½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¢£¤È¤Ë¤«¤¯¹ÔÆ°¤¢¤ë¤Î¤ß
¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¸ÄÀ¡×¤Ë¤â¶á¤·¤¤¡ÖÆÁ¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Û©¤¯¡¢
¤½¤¦¡¢³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¿Í¤Ï¡ÖÆÁ¡×¤ä¡Ö¸ÄÀ¡×¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍÁ³¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶¤ÇÄ»¤Î²òÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿©°é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼íÎÄ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°ì¼¡»º¶È¤Î»Ù±ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡¢¡Ö¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÄÀÅª¤ÊNPOË¡¿Í¤òµ¯¤Á¾å¤²¤Æ¤º¤Ã¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤³¤Ø»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö²¿¼Ô¡×¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹ÔÆ°¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡ª
ºåËÜ ¹°µ±¡Ê¤µ¤«¤â¤È¡¦¤Ò¤í¤¡Ë
¸ÅÅµ¥¨¥ô¥¡¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿À¸Í»Ô¡¦Ê¼¸Ë¹â¹»½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô¡ÊSFC¡ËÂ´¡£ÆüÎ©À½ºî½ê¤ÇÀ½Â¤¶È´ØÏ¢¤Î±Ä¶È¡¦´ë²è¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£Ãæ³Ø2Ç¯¤Ç¥Ë¡¼¥Á¥§¡Ø¥Ä¥¡¥é¥È¥¥¥¹¥È¥é¤«¤¯¸ì¤ê¡Ù¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ºÃÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Å¯³Ø½ñ¤òÆÉ¤ßµù¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎËµ¤é¡Ö¸ÅÅµ¥¨¥ô¥¡¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆYouTube¤ÇÅ¯³Ø¤ä¼Ò²ñ²Ê³Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸ÅÅµËÜ¤ò²òÀâÃæ¡£
¡Ê¸ÅÅµ¥¨¥ô¥¡¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È ºåËÜ ¹°µ±¡Ë