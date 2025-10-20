２０日の東京株式市場で日経平均株価は急反発し、４万９０００円台に突入。過去最高値を更新した。自民党と日本維新の会が連立政権樹立で合意することが明らかとなり、自民の高市早苗総裁の新首相選出期待が改めて広がった。 大引けの日経平均株価は前週末比１６０３円３５銭高の４万９１８５円５０銭。プライム市場の売買高概算は１７億９４０５万株。売買代金概算は５兆２８７３億円となった。値上がり銘柄数は１４５６と