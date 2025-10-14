10月7日から放送が開始された新ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、火曜よる10時〜）。谷口菜津子作の同名漫画が原作で、「女の幸せは、家で料理を作って愛する人の帰りを待つこと」という古い価値観を持つ海老原勝男（竹内涼真・32歳）の成長を描いたヒューマンドラマである。放送直後にX（旧Twitter）で「#じゃああんたが作ってみろよ」がトレンド1位になるなど、1話から早々に視聴者の心を掴んだ印象だ。中で