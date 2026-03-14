竹内涼真が、3月13日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に生出演。圧倒的な歌唱パフォーマンスが話題となっている。「竹内さんはこの日、4月開幕の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌をテレビ初披露したのです。同作はアメリカの大ヒット映画をモチーフとした作品。竹内さんは、神の言葉を伝える伝道師のフリをして金を巻き上げる詐欺師を演じます。そこで歌ったのが、街の人々へ“今日が救われる最後