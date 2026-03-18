3月17日（火）に放送された竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』最終話では、飛奈淳一（竹内涼真）と初恋の相手・岩本万季子（井上真央）が結ばれる展開に。小学生時代の言葉を思い起こさせるやり取りとともにキスを交わす2人に、SNS上の視聴者は「ついにした！」「身長差たまらんな」と盛り上がっていた。（※以下、最終話のネタバレがあります）【映像】淳一＆万季子、第1話と繋がるラストシーン◆「ねえ、ちゅーしたこ