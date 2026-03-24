〈プライベートは本人に任せております〉ネクタイにスーツ姿で、法務省の建物の前で談笑している女性……。俳優の土居志央梨（33）である。３月上旬、東京・霞が関で、土居が映画の撮影に臨んでいた。「’24年４月から放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』の完全オリジナルストーリーとなる映画『劇場版 虎に翼』の撮影です。『虎に翼』は日本初の女性弁護士で、同じく女性初の判事、裁判所長になった三淵嘉子さんをモデルにした