俳優・竹内涼真と女優・土居志央梨のお泊り愛をニュースサイト「Smart FLASH」（光文社）が報じた。 記事によれば、都内にある竹内の自宅マンションに土居が連日のように通っているという。2人はすでに家族公認の関係だといい、マンションのエントランスでは2人が熱いハグを交わす目撃談も紹介されている。 双方の所属事務所は、「プライベートは本人に任せております」とコメント。半ば、交際を認めたようなものと