3月17日に最終回が放送された、竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）。その“意外な結末”が、大きな反響を呼んでいる。万季子（井上真央）は、23年前の事件のトラウマに苦しむ淳一（竹内）を救うため、警察に出頭。佐久間（小柳友）を殺したのは自分だと認め、拳銃を刑事の南良（江口のりこ）に差し出す。万季子には佐久間に襲われた過去があり、さらに息子の万引きをネタに脅されていた。23年前