70年前に相次いで起きた悲劇「角があると危ないんだ！」2025年10月6日、人気アニメ『エヴァンゲリオン』のラッピングを施したFDAフジドリームエアラインズ）の旅客機が静岡空港で初披露され、多くの注目を集めました。【よく見りゃ丸い！】「FDA×エヴァンゲリオンコラボ機」の窓を写真で見るこうした機体のデザインや塗装は旅の楽しさを演出しますが、乗客が何気なく眺めている「窓の形」には、空の安全の根幹にかかわる過