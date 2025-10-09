エネトレード（株）（TDB企業コード：625020841、資本金1750万円、東京都港区六本木1-9-10、代表坂越健一氏）は、10月9日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全・監督命令を受けた。申請代理人は片桐大弁護士（森・濱田松本法律事務所、東京都千代田区丸の内2-6-1）、監督委員には萱場健一郎弁護士（萱場健一郎法律事務所、東京都千代田区霞が関1-4-2）が選任されている。当社は、2017年（平成29年）3月に設立され