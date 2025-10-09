ニューストップ > 国内ニュース > 東京・八丈町で「車が横転している」など通報が 台風22号、被害の状… 台風 時事ニュース 天気 FNNプライムオンライン 東京・八丈町で「車が横転している」など通報が 台風22号、被害の状況は 2025年10月9日 9時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 台風22号による東京・八丈町の被害の状況について伝えている 同町では「車が横転している」などの通報が複数件入っているという 東京電力によると、午前8時半現在、島内で約3000軒が停電している 記事を読む おすすめ記事 広末涼子の所属事務所、TBS『後夜祭』に抗議 “時速165キロ”クイズに「名誉を著しく毀損する行為」【全文】 2025年10月9日 15時14分 バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」 2025年10月8日 15時28分 【速報】自称・ミステリー作家を緊急逮捕 兵庫県の城崎温泉にて 女性用浴場で全裸姿で見つかる 2025年10月9日 12時20分 《事務所退所→インスタ削除》堂本光一の“10年愛”女優に異変…「結婚だよ」一部ファンが再びザワつく 2025年10月8日 18時30分 「冷静さが尊敬できる」SnowMan佐久間大介、生放送中の地震速報に“手話”対応で相次ぐ絶賛 2025年10月9日 8時0分