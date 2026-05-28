「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪で拘禁刑１年、執行猶予３年の有罪判決を受けた元広島・羽月隆太郎被告（２６）が２８日、ＴｉｋＴｏｋで動画を生配信した。「私を含め６人が同じ人物から購入していました」と明かし、実名は挙げなかった。この件について、鈴木清明球団本部長はロッテ戦（マツダ）の試合後、報道陣の取材に対して「何もコメントすることはない。こ