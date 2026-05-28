InstaChordは、ギター型の電子楽器「ストラモ（Strummo）」を開発し、応援購入サービス「Makuake」で先行予約販売を開始しました。先行予約価格は24,800円（税込）〜です。 記事のポイントギター初心者でつまずきがちな、「始めてみたもののできなかった」を解決するようなガジェット。コードを覚える必要がありませんし、練習で指が痛くなることもなさそうです。小型軽量なので手に取りやすい利点もあります。手軽に始める趣