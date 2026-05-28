5月23日、東京の代々木公園では、「ラオスフェスティバル2026」が開催され、開会式には愛子さまのお姿があった。【写真】ラオス訪問後、ラオス大使館を訪れ大使ご夫妻から送られたパービアンをお召しになられてバーシー式に参加される愛子さま愛子さまが体験されたバーシー式に人だかりが「当日、愛子さまはラオス側から贈られた若草色の伝統衣装をお召しになっていました。登場直前、ステージの入り口に一瞬お姿が見えた瞬間に