◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーソフトバンク(5月28日、東京ドーム)巨人の先発・田中将大投手が打席で激高する場面がありました。巨人は4回、ノーアウトランナー1塁で田中投手は打席を迎えると、バントの構えに対してソフトバンク先発のスチュワート・ジュニア投手の2球目が抜け、152キロのストレートが田中投手の頭上付近を襲いました。田中投手はしゃがみなんとかよけますが、この一球に怒りの表情で、スチュワート投手をにらみま