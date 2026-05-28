生成AIの普及により、あらゆることをAIがこなせるようになりつつありますが、戦争にもAIが利用されつつあることが指摘されています。戦争におけるAIの活用は、Anthropicと国防総省の争いにより、より多くの人の目に留まることとなりました。AI warfare is already here | The Vergehttps://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/937028/military-ai-warfare-red-linesスイスのジュネーブにある国連本部では、年に2回、致死