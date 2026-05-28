昨日(27日)カロリン諸島で発生した台風6号は、今後、発達しながらフィリピンの東を北上する見込みです。30日(土)には暴風域を伴い、6月2日(火)には「強い」勢力で沖縄に最も接近するおそれがあります。沖縄では早めに台風への備えを行ってください。台風6号6月2日(火)には沖縄に最も接近するおそれ台風6号は、今日28日(木)6時現在、フィリピンの東にあって、北北西にゆっくり進んでいます。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風