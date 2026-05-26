26日(火)午前9時、気象庁はカロリン諸島にある発達中の熱帯低気圧が、今後「24時間以内に台風に発達する見込み」と発表しました。来週は沖縄の南に進み、列島に影響する可能性もあり、今後の情報に注意が必要です。■24時間以内に新たな台風発生か来週列島に影響の可能性気象庁は、26日(火)午前9時、カロリン諸島にある発達中の熱帯低気圧が「今後24時間以内に台風に発達する見込み」と発表しました。次に台風が発生すれば“台風