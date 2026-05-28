サッカーW杯北中米大会（来月11日開幕）に臨む日本代表は合宿休養日から一夜明けた28日、千葉市内で練習を再開した。左足甲の負傷から復活したMF遠藤航主将（33）ら3選手が合流し、16人で約1時間20分、実戦形式を含むメニューを実施。今後、残りの選手も順次合流する。大ケガを乗り越えた遠藤が早速、フルメニューを消化した。負傷後は実戦復帰しないまま、代表活動参加に乗り込んだが「問題ない。ちゃんとリハビリもしてきた