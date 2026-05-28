栃木県で起きた強盗殺人事件。主導したとみられる男は、成田空港から海外へ逃亡したとみられています。■「やらなければ家族や友達を殺す」脅されたと供述発生から、28日で2週間。警察が匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウと見て捜査している強盗殺人事件。逮捕者は、6人にのぼっています。実行役とみられるのが、全員16歳の高校生4人。高校生の一部が新たに「数百万円の報酬をもらう予定だった」と供述していることがわかりま