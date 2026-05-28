先行き不安な腰のケガを乗り越え、ワールドカップに間に合った。日本代表DF板倉滉(アヤックス)が28日、北中米W杯に臨むチームに合流し、初日から7対7のミニゲームを含めたフルメニューを消化。練習後には報道陣の取材に応じ、「やっと合流できたなという思いと、久しぶりに代表のトレーニングをすると楽しい」と今の心境を語った。板倉は北中米W杯最終予選で開幕からの8試合に先発出場し、史上最速でのW杯出場権獲得に導いた29