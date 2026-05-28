栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について、29日にも公開手配する方針が固まったことがわかりました。この事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さんが殺害され、これまで指示役とみられる竹前海斗容疑者、妻の美結容疑者と、実行役とみられる神奈川県に住む高校生の16歳の少年4人が逮捕されています。警察は、事件を主導したとみられる40代の男について強盗殺人容疑で逮捕状を取って