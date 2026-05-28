今日28日、京都で観測史上最も早くあじさいが開花しました。近畿地方で雨の季節が近づくなか、30日(土)からは晴れてグンと暑さが増し、31日(日)と6月1日(月)は今年初めての猛暑日となる所があるでしょう。2日(火)〜4日(木)は一転して広く雨となり、台風6号の動向などにより局地的に大雨となるおそれがあります。今後の情報に注意してください。31日と6月1日は京都で35℃予想厳しい暑さ熱中症に警戒今日28日、京都地方気象台よ