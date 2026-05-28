京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）が殺害され、山林に遺棄された事件で、京都地検は２８日、養父で会社員の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）を殺人と死体遺棄の罪で起訴した。起訴状では、安達容疑者は３月２３日、同市内の公衆トイレで結希君の首を両手で絞めて窒息死させ、２３〜２４日に遺体を車で山林や雑木林の３か所に運び、２９日に遺体が見つかった山林に遺棄したとしている。地検は認否を