今日27日(水)午前9時、カロリン諸島で、台風6号「チャンミー」が発生しました。台風6号「チャンミー」発生今日27日(水)午前9時、カロリン諸島で、台風6号「チャンミー」が発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風6号は今後、フィリピンの東を発達しながら北上する見込みです。30日(土)には暴風域を伴い、31日(日)には「強い」勢力で沖縄の南へ進む見込みです。その