台風6号は、今後、発達しながら北上し、1日(月)から2日(火)にかけて奄美・沖縄に接近するでしょう。奄美・沖縄では大荒れ・大しけとなる見込みで、暴風と高波に警戒が必要です。また、台風の動向次第では、2日以降、本州から九州の太平洋側で大雨となるおそれがあります。今後の情報に注意してください。6月1日〜2日奄美・沖縄は暴風・高波に警戒台風6号は、今後、発達しながらフィリピンの東を北北西に進む見込みです。31日(日)