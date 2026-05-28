質問や悩みに答えてくれる「生成AI」がいま何かと話題になっていますが、料理のレシピやインテリアの相談など、便利に使っている人もいるようです。そんな活用術を聞いてきました。【写真を見る】はじめは仲良し→こきつかう→八つ当たりAIが生成した“使い手の態度”恋愛相談や自己分析街で聞いた“使える”AI活用法Q.生成AIは何を使っていますか？街の人（女性）「チャッピー！チャッピー（ChatGPT）」街の人（男性）「課金