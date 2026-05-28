2024年9月、ニューヨークの裁判所を後にするジーン・キャロル氏/Alex Kent/Getty Images/File via CNN Newsource（CNN）米司法省はトランプ大統領から性的暴行を受けたと告発した元雑誌コラムニスト、ジーン・キャロル氏に対する刑事捜査を開始した。事情に詳しい複数の情報筋が明らかにした。捜査はキャロル氏がトランプ氏を相手取って起こした2件の民事訴訟における証言で、偽証を行ったかどうかに焦点を当てている。1件は1990年