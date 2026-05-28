ウクライナ侵攻で亡くなったロシア兵の遺影を掲げる父親たちの写真展＝1月、モスクワ（共同）英国の通信傍受機関、政府通信本部（GCHQ）のアン・キーストバトラー長官は27日、ロンドン郊外での講演で、ロシアが2022年にウクライナに侵攻して以降、約50万人のロシア兵が死亡したとの推計を明らかにした。GCHQがウェブサイトで公表した。ロシアは自国の詳細な犠牲者数を発表していない。死者数を巡っては、英BBC放送が独自調査で