シャオミ・ジャパンは、スマートウォッチ「Xiaomi Watch S5 46mm」を発表した。発売は6月4日。価格は2万4800円～2万7800円。公式サイトや直営店のほか、Amazon.co.jpや楽天市場などでも販売する。 Xiaomi Watch S5 46mmはベゼル幅が前世代よりも40％スリム化。2.6mmのベゼル幅となり、ディスプレイ占有率が前世代比で5.7％向上した。 ディスプレイは1.48インチの有機ELで、解像度は480×480。ピー