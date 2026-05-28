大人気アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）と『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜午後6時〜）が、コラボレーションした特別エピソードが放送されることを記念して、スペシャルPVが公開された。コラボ回で放送される本編映像を見ることができ、『コナン』の江戸川コナンが『たんプリ』の明智あんなを腕時計型麻酔銃で眠らせている。【動画】プリキュアに麻酔銃を撃