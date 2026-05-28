トヨタ「シエンタ」、今夏に改良へ？トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」が、近く一部改良を受けると話題になっています。扱いやすさで支持されるモデルだけに、ユーザーからは期待の声が高まっています。どのようなポイントが見直されるのでしょうか。シエンタは、2025年度の新車販売台数ランキングで乗用車全体の4位に入るなど、安定した人気を維持しています。【動画】これがトヨタ「シエンタ」です！ 動画で見る！初