ブラジル代表FWネイマールは、FIFAワールドカップ2026に向けた親善試合のパナマ代表戦、エジプト代表戦をそれぞれ欠場する可能性が高いようだ。28日、ブラジルメディア『グローボ』が報じている。6大会ぶりのW杯制覇を目指すブラジル代表は、18日に本大会に臨む同国代表メンバーを発表。2023年10月を最後に代表から遠ざかっていたネイマールは、約2年半ぶりの復帰。近年は度重なる負傷に悩まされ、コンディションも不安視され