東京・昭島市にある公園で、野生動物のものと思われる「大きなフン」が見つかりました。「クマの可能性も捨てきれない」ということです。今月24日の朝、JR立川駅から4キロほど離れた東京・昭島市の公園で、ソフトボールをしていた人が野生動物のものと思われる「大きなフン」を発見し、市に報告しました。大きさは幅20センチほど、高さは10センチ未満だったということです。市が調査を依頼した野生動物の専門家は「イノシシの可能