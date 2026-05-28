＜〜全英への道〜ミズノオープン初日◇28日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞?川泰果、細野勇策との注目組で回っていた米澤蓮に6番ホールのパー5で思わぬアクシデントが起きた。残り270ヤードからのスプーンでの会心の一打が、なんとヤシの木にすっぽりハマってしまったのだ。【写真】コースには“高いヤシの木”が立ち並ぶアウトコースからスタートした米澤は2番、5番でバーディを獲り、きょうのスコ