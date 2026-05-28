「ゾンビタバコ」などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われて有罪判決を受けた元広島の羽月隆太郎氏（26）が28日、SNSで動画を生配信し、思いを語った。生配信は原稿を読み上げる形で行われ、「同じ人から私を含めてカープ選手6人が購入していた」と明かした羽月氏は、逮捕後にしばらく黙秘した理由についても説明した。「最初、自分一人で背負おうと考えていた。宮崎でキャ