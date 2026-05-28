日本気象協会は、今日28日、第3回「2026年梅雨入り予想」を発表しました。今年の梅雨入りは、九州から東北では「平年より遅い」予想です。本格的な長雨のシーズンを迎える前に、雨どいや側溝の掃除、避難用品の確認など、大雨への備えをしておきましょう。今年の梅雨入り九州〜東北で遅い予想今年2026年の梅雨入りは、奄美で5月3日頃(平年より9日早い)、沖縄で5月4日頃(平年より6日早い)と、いずれも平年より早くなりましたが、