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【Atelier LILIUM】 5月28日オープン 料金：90分1,800円（ワンドリンク付き）※キャッシュレス決済のみ・要会員登録（無料） 営業時間：13時～20時（木曜定休） 住所：東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル地下1階 【拡大画像へ】 LILIUMは、常設の百合ブックカフェ「Atelier LILIUM」（アトリエール・リリウム）を5月28日、池袋に