歌手・和田アキ子（76）が26日深夜放送のTBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）に出演し、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）に“ガチ説教”をする場面があった。アッコは番組冒頭で「ちょっとこの頃鼻につく。君に文句が言いたい。芸能界の仕組みをちゃんと言っとかなアカン」と切り出すと、ジャンボが“タブー”を犯したと指摘する。「君ね、両方映ってんねん。あれはアカンわ」と日本テレビとテレビ朝