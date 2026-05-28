脳梗塞を発症し、手術を受けたことを公表していた「SKE48」の元メンバー・鈴木愛來さん（19）が、療養中の近況について明かし、反響が寄せられている。【映像】療養中の鈴木愛來さん（複数カット）鈴木さんは2023年10月、16歳でSKE48に加入し、2025年2月にグループを卒業。翌年1月にはアイドルグループ「Nü FEEL.」に新メンバーとして加入することを発表していた。しかし2月12日、グループのXで、鈴木さんが脳梗塞を発症