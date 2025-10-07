「激安店で、勤態（勤務態度）は悪いけど、出勤すれば満枠（予約で埋まる）なんです。それに、マイナー劇団だけど舞台とかにも出てるんですよ」《ーー衝撃写真ーー》「痩せほそったハダカ」はどう見ても60歳以上…新宿で「立ちんぼ」を続ける“年齢不詳の老女”裕福な家庭に生まれながら、仲間の影響で新宿の公園に立ち、街娼（たちんぼ）になったある女性（取材当時31歳）。風俗店にも所属し、1日5万円以上稼ぐこともできるのに