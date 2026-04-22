不倫の末、子供を出産経済力のある男性が主に若い女性とデートを楽しみ、その対価として金銭を渡すという「パパ活」。ひと昔前の「援助交際」と同様に、性的搾取や犯罪に巻き込まれるリスクはあるのはもちろんだが、なかにはこんな「運命のいたずら」を引き起こすこともある。「まさか、彼が実の父親だとは思いませんでした」そう複雑な胸中を打ち明けるのは、埼玉県在住で都内の大学に通う園部若菜さん（仮名・21歳）だ。大学1年