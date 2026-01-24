10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’06年１月27日号『追跡レポート・逮捕者20人以上の?裏AV?が残した傷跡とは…発見！あの「関西援交」出演女子高生が語る「SEXとカネ」』を取り上げる。『関西援交』は’00年ごろに突如、マニア向けの市場に現れて大人気となった素人ものAVシリーズだ。出演した少女の多く