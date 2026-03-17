「娘が帰らない」という母親の通報から始まった捜索は、最悪の結末を迎えた。ラブホテルの一室で首を絞められて殺された17歳少女の遺体。容疑者として浮上したのは、借金総額500万円を抱えた30歳男だった。写真はイメージ©getty13歳も年の離れた2人の間に何が起きたのか。令和6年の事件の発端を追う。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。「娘が帰らない」何度コールしても誰も出ないラブホテル