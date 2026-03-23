「娘がパパ活をしていました」01【漫画】本編を読む「1時間ご飯食べるだけで1万円とか。めっちゃ稼げるよ」中学時代の旧友がパパ活で稼いでいると知り、安易に足を踏み入れてしまう高校生の千紘。ある日、母親のもとに警察から電話があり、娘がパパ活をしていたことを知る。自身の経験と現役女子高生への取材を重ねて描いた漫画家グラハム子(@gura_hamuco)の著書『娘がパパ活していました』が波紋を呼んでいる。今回は著者に制作の