「しないの？パパ活」中学の友達に「めっちゃ稼げる」「2〜3割の子はやってる」と誘われて…【漫画】本編を読む高校生の千紘が安易に足を踏み入れたのは、パパ活という名の搾取の現場だった。自身の経験と現役女子高生への取材を重ねて描いたグラハム子(@gura_hamuco)さんの新刊「娘がパパ活をしていました」が、現代の親子が直面する闇を鋭く描いている。15歳の少女がなぜ「ご飯を食べるだけ」の誘いに乗ってしまったのか、その背